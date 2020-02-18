بالفيديو .. محمد رمضان يغني ويرقص فوق سيارة في الشارع

القاهرة(صدى):

يخوض الفنان المصري محمد رمضان حاليا جولة من التحديات ضد الحملة الداعية لمقاطعته، حيث قام بالغناء والرقص فى الشارع ليثبت لمن انتقده على أزمته مع الطيار المفصول بأنه قوى ولن ينهار بسهولة.

وانتشرت مقاطع فيديو للنجم المصرى وهو يغني ويرقص أعلى سيارة في إحدى الشوارع، ويحاط به مجموعة من الشباب الذين أبدوا أعجابهم بما يؤديه من غناء.

يذكر أن حملة مقاطعة محمد رمضان جاءت درًا على موقف الفنان إزاء الطيار الذى وقف من العمل بسببه ، حيث اعتبر البعض أن الفنان لا يدعم الطيار دعمه بالشكل الكافي.