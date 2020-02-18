قصائد الربع والسهلي تحلّق في سماء الصقور بطريف

فاطمه الرويلي(صدى):

احيا الشاعران عقاب الربع وخزام السهلي امسية شعرية في مهرجان الصقور بالحدود الشمالية بطريف،مساء اليوم في مقر الخيمة الرئيسية في المهرجان .

وأشعلت القصائد والتي أدارها الاستاذ سلطان فهد الهوير روح الحماس للزوار في المهرجان، مما نقل صورة شعرية شمالية جذبت العديد من الزوار في ليالٍ اجتماعية وثقافية، وتنوعت الأمسية بين القصائد الجديدة والوطنية ومايطلبه الجمهور، اذ نالت على إعجاب الحاضرين وتفاعلوا معها باستمرار.

من جانبه أوضح الشعراء أن المهرجان مكسب كبير لشعراء الشعر الشعبي لطرح أشعارهم ومواجهة جماهيرهم، وخاصة أن الشعر الشعبي له دور كبير في الحياة الاجتماعية، مؤكدين أن المهرجان بجميع فعالياته المصاحبة نال إعجابهم لما يشهده من حراك ثقافي وترفيهي منوع.