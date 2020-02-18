فيصل زيد متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي

ماجد محمد(صدى):

قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف فيصل بن يحيى زيد متحدثًا رسميًا للنادي اعتبارًا من تاريخه وحتى نهاية الموسم الرياضي الحالي على أن يتم إسناد ملف تطوير استراتيجيه النادي الإعلاية لعضو مجلس الإدارة بن عبدالله خليفة.

وتمنى المجلس أن يوفق المركز الإعلامي خلال الفترة الهامة المقبلة وأن يكون المصدر الاول والموثوق لجماهير ومحبي الكيان الأهلاوي.

وأكد مجلس الإدارة حرصه على التعاون مع جميع وسائل الإعلام والإلتزام بتطبيق اللوائح والانظمة في حال وجود أية تجاوزات.