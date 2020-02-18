شاهد.. اشتعال النيران في سيارة راين نيومان خلال سباق “دايتونا 500”

وكالات (صدى):

شهد سباق “دايتونا 500” حادث مروع تسبب في إصابة السائق المخضرم راين نيومان، ضمن منافسات سيارات “ناسكار” الأميركية.

وتعرض نيومان لإصابة مروعة بعد أن انقلبت سيارته واشتعلت بها النيران مما أدى لإلغاء الاحتفالات التقليدية في ختام السباق الذي أقيم الإثنين، ويعد من الأشهر في منافسات السيارات الأميركية.

وفقد نيومان (42 عاما) السيطرة على سيارته عندما كان متصدرا في اللفة الأخيرة على متن سيارته “فورد ماستانغ”، بعد احتكاك مع سيارة منافس، لتلتف السيارة على نفسها وتصطدم بالجدار الجانبي، وتعود الى مسار حلبة “دايتونا سبيدواي” في ولاية فلوريدا، لتصطدم مجددا بسيارة أخرى، ما أدى الى انقلابها واندلاع نيران فيها.

وأكد الرئيس التنفيذي لسباقات “ناسكار” ستيف أودونل للصحافيين ان نيومان في حالة صحية حرجة بعد نقله الى المستشفى، لكنه سينجو.