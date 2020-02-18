3 نساء يُسعفن مصاب تعرّض للدهس على الطريق بخميس مشيط (فيديو)

محمد بن طحيطح(صدى):

حصلت «صدى» على مقطع فيديو يوثق قيام الممرضة عائشة الشهري والمتدربتان صفية الشهري ومنال الشهري بإسعاف مصاب على الطريق في محافظة خميس مشيط.

وعلمت «صدى»، أن الشابات الثلاثة رأين المصاب إثر تعرُّضه لحادثة دهس خلال مرورهم بالصدفة على الطريق، وقمن بمتابعة حالته حتى وصول الهلال الأحمر.