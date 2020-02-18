3 نساء يُسعفن مصاب تعرّض للدهس على الطريق بخميس مشيط (فيديو)
حصلت «صدى» على مقطع فيديو يوثق قيام الممرضة عائشة الشهري والمتدربتان صفية الشهري ومنال الشهري بإسعاف مصاب على الطريق في محافظة خميس مشيط.
وعلمت «صدى»، أن الشابات الثلاثة رأين المصاب إثر تعرُّضه لحادثة دهس خلال مرورهم بالصدفة على الطريق، وقمن بمتابعة حالته حتى وصول الهلال الأحمر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93857 ] نشر منذ 30 دقيقة
بيض الله وجيههن .. ماقصرن ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 28 دقيقة
كفوا يا بنات وطني و جزاكم الله كل خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 23750 ] نشر منذ 26 دقيقة
انقاذ النفس شي عظيم