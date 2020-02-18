ماجد عبدالله بعد فوز النصر: «انتصار ثمين»

ماجد محمد(صدى):

هنأ لاعب المنتخب ونادي النصر السابق ماجد عبدالله، لاعبي النصر بفوزهم على العين الإماراتي.

وقال “عبدالله” عبر حسابه على “تويتر” : “ألف مبروك للاعبين والجهاز الفني والإداري ولجماهير العالمي الفوز في مواجهة شقيقنا العين الإماراتي في ثاني مباريات العالمي في دوري أبطال آسيا”.

وتابع: “انتصار ثمين خارج الأرض ومن أمام خصم عنيد”.

وحقق النصر فوزًا مثيرًا على العين بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.