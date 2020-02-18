ماجد عبدالله بعد فوز النصر: «انتصار ثمين»
هنأ لاعب المنتخب ونادي النصر السابق ماجد عبدالله، لاعبي النصر بفوزهم على العين الإماراتي.
وقال “عبدالله” عبر حسابه على “تويتر” : “ألف مبروك للاعبين والجهاز الفني والإداري ولجماهير العالمي الفوز في مواجهة شقيقنا العين الإماراتي في ثاني مباريات العالمي في دوري أبطال آسيا”.
وتابع: “انتصار ثمين خارج الأرض ومن أمام خصم عنيد”.
وحقق النصر فوزًا مثيرًا على العين بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23750 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحمدلله ومبروك يا غالي
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46302 ] نشر منذ 36 دقيقة
الف الف مبروك
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 25 دقيقة
مبروووك للوطن
الاهلي والتعاون متصدرين المجموعه
والهلال والنصر وصافه
مستويات عاليه وفن كروي
دحرنا دولتين ايران وقطر
واكرمنا دولتين العين وشباب اهلي دبي
والقادم اجمل للكوره السعوديه