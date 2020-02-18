سلوى المطيري تقدم دواء لعلاج كورونا( فيديو)
أظهر مقطع فيديو الناشطة الكويتية سلوى المطيري أثناء توجهها لمقر السفارة الصينية في الكويت، وفي يدها مجموعة من الأوراق تتضمن علاج لفيروس كورونا.
وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تصرفات المطيري كونها غير مؤهلة لذلك.
ويذكر أن المطيري قد نشرت مقطع فيديو سابق وهي تطالب بوضع مبلغ مليار دينار كويتي في حسابها البنكي حتى تقدم العلاج الخاص بالمرض والذي توصلت إليه بنفسها.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3382 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههههة
العجوز المخرفة مانعطت وجة نطت بنفسها بدون مليار بدون دينار خرف العجايز مشكلة