التعاون يتصدر مجموعته بالفوز على لخويا القطري

طلال الغامدي(صدى):

تمكن نادي التعاون، من الفوز على لخويا القطري، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 .

وتقدّم محمد السهلاوي للتعاون في الدقيقة 34، فيما عزّز عبدالمجيد السواط التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 55.

وتصدر التعاون جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وخلفه لخويا برصيد 3 نقاط.