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التعاون يتصدر مجموعته بالفوز على لخويا القطري

التعاون يتصدر مجموعته بالفوز على لخويا القطري
طلال الغامدي(صدى):

تمكن نادي التعاون، من الفوز على لخويا القطري، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 .

وتقدّم محمد السهلاوي للتعاون في الدقيقة 34، فيما عزّز عبدالمجيد السواط التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 55.

وتصدر التعاون جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وخلفه لخويا برصيد 3 نقاط.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 93857 ] نشر منذ 54 دقيقة

كفو يا ابطال التعاون .. رفعتوا الراس ..

.. دوسوا على خشومهم وتقدموا ، وفقكم الله ..

[ عدد التعليقات: 23750 ] نشر منذ 48 دقيقة

الف مبروك للسكري والوطن

[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 30 دقيقة

الف مبروك لفريق التعاون ممثل الوطن

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