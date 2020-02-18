التعاون يتصدر مجموعته بالفوز على لخويا القطري
تمكن نادي التعاون، من الفوز على لخويا القطري، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 .
وتقدّم محمد السهلاوي للتعاون في الدقيقة 34، فيما عزّز عبدالمجيد السواط التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 55.
وتصدر التعاون جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وخلفه لخويا برصيد 3 نقاط.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93857 ] نشر منذ 54 دقيقة
كفو يا ابطال التعاون .. رفعتوا الراس ..
.. دوسوا على خشومهم وتقدموا ، وفقكم الله ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23750 ] نشر منذ 48 دقيقة
الف مبروك للسكري والوطن
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 30 دقيقة
الف مبروك لفريق التعاون ممثل الوطن