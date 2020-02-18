بالفيديو أرامكو تكشف أنواع الزيت العربي التي تستخدمها لتزّويد العالم بالطاقة

الرياض(صدى):

كشفت شركة أرامكو، أنواع الزيت العربي أحد المنتجات التي تقوم بتوفيرها لتزّويد العالم بالطاقة.

وقالت الشركة أن الزيت العربي الثقيل حيث يتم تكريره ليستخرج منه الديزل وزيت الوقود وإنتاج هذين النوعين يستهلك طاقة أقل من تلك التي يستهلكها إنتاج مشتقات أخرى كالبنزين.

وأضافت : الزيت العربي المتوسط يتطلب تكريره درجات حرارة أعلى من الزيوت الخام الأخف مما يجعل تكلفة معالجته أعلى.

وتابعت : والزيت العربي الخفيف يشكل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام ويمكن تكريره لإنتاج البنزين ووقود المحركات النفائة والديزل.

كما يستخدم الزيت العربي الخفيف جدا، و يمكن تكريره عند درجات حرارة منخفضة نسبيًا لإنتاج البنزين ومجموعة متنوعة من المشتقات ولهذا معالجته منخفضة التكلفة.

ويشكل الزيت العربي الخفيف الممتاز 1% فقط من النفط الخام ويتم حقنه عادة في أنواع أخرى من الزيوت الخام.