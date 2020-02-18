872 ريال فقط قسطًا على هيونداي أكسنت 2020 من «الأهلي التجاري»
كشف البنك الأهلي التجاري، عن عرضًا مميزًا لعشاق سيارات هيونداي أكسنت وتحديدًا موديل 2020.
وأتاح البنك، قيادة هيونداي أكسنت موديل 2020 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري لدى أوتوزون بقسطٍ شهري 872 ريال مع دفعة أولى 4.9% و رسوم إدارية 0%.
وأكد أن العرض يسري حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2020 فقط لدى معارض أوتوزون، وبإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46302 ] نشر منذ 38 دقيقة
طيب طيب
الواقع[ عدد التعليقات: 7627 ] نشر منذ 30 دقيقة
تشتري سيارة خلال 3 سنوات تدفع دبل قيمتها لساهر َالرسوم والتأمين والوقود غير قطع الغيار واذا رغبت في البيع يالله تجيب ربع قيمتها خسارة في خسارة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
محمد[ عدد التعليقات: 3510 ] نشر منذ 19 دقيقة
طريقة احتيال جديدة