872 ريال فقط قسطًا على هيونداي أكسنت 2020 من «الأهلي التجاري»

علي القحطاني(صدى):

كشف البنك الأهلي التجاري، عن عرضًا مميزًا لعشاق سيارات هيونداي أكسنت وتحديدًا موديل 2020.

وأتاح البنك، قيادة هيونداي أكسنت موديل 2020 عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري لدى أوتوزون بقسطٍ شهري 872 ريال مع دفعة أولى 4.9% و رسوم إدارية 0%.

وأكد أن العرض يسري حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/03/2020 فقط لدى معارض أوتوزون، وبإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له.