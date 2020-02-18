الرياض(صدى):

قرر محمد التويجري، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، تكليف عبدالعزيز جاسر الشعلاني، مديرا لمستشفى عفيف العام، اعتبارا من الأحد المقبل.

وأصدر “ التويجري ” قرارا بتكليف عادل بن متعب بن عميره مديرًا لمستشفى المزاحمية، نقلا من مستشفى عفيف، اعتبارا من الأحد المقبل.

ويذكر أن أمير منطقة الرياض زار مستشفى عفيف العام، قبل أسبوعين، وانتقد ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى، فيما قام مدير الشؤون الصحية محمد التويجري بزيارة للمستشفى بعد أيام من زيارة أمير الرياض، اطلع خلالها على أبرز احتياجات المستشفى.