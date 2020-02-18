«تعليم المدينة» يوقع اتفاقية لتفعيل تطبيق «مقصفي»

المدينة المنورة(صدى):

وقع مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة، اتفاقية شراكة مع شركة التسوية التجارية لتفعيل تطبيق مقصفي.

يأتي ذلك رغبة من تعليم المنطقة في تمكين مجتمع المدرسة من إدارة التغذية المدرسية ماليا وصحياً من خلال منظومة إلكترونية شاملة.