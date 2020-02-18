«تعليم المدينة» يوقع اتفاقية لتفعيل تطبيق «مقصفي»
وقع مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة، اتفاقية شراكة مع شركة التسوية التجارية لتفعيل تطبيق مقصفي.
يأتي ذلك رغبة من تعليم المنطقة في تمكين مجتمع المدرسة من إدارة التغذية المدرسية ماليا وصحياً من خلال منظومة إلكترونية شاملة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5746 ] نشر منذ 29 دقيقة
كل شي تطبيق تطبيق امتلت جوالاتنا تطبيقات
مابقي غير تفعلون تطبيق بيتي علشان الواحد مايقدر يدخل بيته الا بالتطبيق
alfahd42[ عدد التعليقات: 23765 ] نشر منذ 12 دقيقة
تطبيق بيتي موجود ههههه بس اهم شي لايصير فيه تطبيق لاشياء اخرى