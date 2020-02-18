موجة باردة تؤثر على مناطق بالمملكة بدءً من الغد

الرياض(صدى):

حذر الخبير المناخي زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، من موجة باردة تؤثر على بعض المناطق بالمملكة وتبدأ غدًا الأربعاء.

وقال ” الجهني ” عبر ” تويتر ” موجة باردة متوسطة القوة تؤثر على المنطقة الشماليه والشمالية الغربية واجزاء من غرب المملكة من يوم غدٍ الاربعاء وتستمر لنهاية الاسبوع بمشيئة الله.

وكانت الأرصاد توقعت هطول الأمطار الرعدية غدًا الأربعاء على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.