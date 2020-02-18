النصر يقلب الطاولة على العين في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي النصر، من الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثاني لدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 .

وتقدّم عمر ياسين للعين في الدقيقة 18، إلا أن النصر حقق الفوز في الشوط الثاني بهدفين لمختار علي وعبدالرزاق حمدالله أحرزاه في الدقيقتين 57، 80 على الترتيب.

وأصبح النصر في المركز الثاني بمجموعته برصيد 4 نقاط، خلف السد القطري المتصدر بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف.