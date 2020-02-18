مُدمن ينهال بالضرب على زوجته ويلقيها في الشارع

القاهرة(صدى):

قامت فتاة مصرية تبلغ من العمر 24 عاما بإقامة دعوى طلاق من زوجها، مؤكدة أنها لن تستطيع العيش معه مرة أخرى برغم أن زواجهما لم يمضي عليه سوى أسبوع واحد فقط.

وروت الفتاة تفاصيل قصتها، حيث ذكرت أن الفقر دفع بوالديها إلى تزوجيها من شخص ثري يكبرها بخمسة عشر عاما، مضيفة أنه بعد زواجها اكتشفت أنه مدمن للمخدرات، وشهدت في أولي أيامها معه تعديات بالضرب المبرح.

وأضافت أن زوجها قام بضربها بقطعة حديد بسبب قيامها بإنفاق 50 جنيه دون أذنه، ثم ألقى بها في الشارع بين الحياة والموت ليقوم الجيران بنجدتها ونقلها إلى المستشفى.

وأكدت أن الحادث أسفر عن إصابتها، وبقيت طريحة الفراش لمدة أسبوعين، وحينما تماثلت للشفاء قررت أن ترفع دعوى طلاق للضرر منه.