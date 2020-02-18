تنفيذ فرضية إطفاء وانقاذ بمقر العيادات الشاملة التخصصية لقوى الامن الداخلي

بدر الحارثي(صدى):

نفذت الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم الثلاثاء ٢٤ / ٦ / ١٤٤١هـ فرضية إطفاء وانقاذ بمقر العيادات الشاملة التخصصية لقوى الامن الداخلي.

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الاداء.

وشارك في الفرضية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وعقب انتهاء الفرضية تم عقد اجتماع ناقش فيه المشاركين الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتلافيها.