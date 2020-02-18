مارتن غريفيث يُشيد بدعم المملكة لعملية الجسر الجوي بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بدعم المملكة لعملية الجسر الجوي لنقل المرضى من صنعاء، مؤكدًا على تطلعه لعملية إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت ممكن.

وأوضح خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع في اليمن أنه «لا يمكن ضمان تحقيق السلام في اليمن في ظل التصعيد»، مضيفًا «بالرغم من الوضع العسكري السيئ في اليمن إلا أن الأطراف أحرزت تقدما ملموسا بشأن تقديم المساعدات، ويمكن تحقيق السلام فياليمن بتنازلات أو تسوية سياسية بين الأطراف المتناحرة بوساطة الأمم المتحدة، مع وجوب وجود حكومة شاملة وعملية سياسية حقيقية في اليمن».

وأضاف: «التصعيد في اليمن تفاقم بعد أشهر من الهدوء الحذر، والأزمة في اليمن لا يمكن أن تحل عسكريا وحان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية».