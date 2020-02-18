بالفيديو .. ليلى علوي لفنان : أقوم أبوسك ولا أعمل أيه

القاهرة(صدى):

أشادت الفنانة المصرية ليلى علوي بشخصية الفنان أحمد خليل، مؤكدة أنها كانت ستتزوجه لو كان التعارف بينهما تم في وقت أبكر مما حدث مسبقا.

وجاءت تعليقات الفنانة بعد وصلة إشادة قالها أحمد خليل بشأنها بسبب مراعتها له أثناء كواليس تصوير مسلسل حديث الصباح والمساء الذى تم تصويره منذ أكثر من 15 عاما.

وعلقت ليلى على ما قاله الفنان المصري حيث قالت: حبيبي أقوم أبوسك ولا أعمل أيه، وانا من عشرين سنة قلت للاستاذ أحمد، أنا لو كنت عرفتك قبل كدا كنت اتجوزتك، بس ربنا يخليلك مراتك وعيالك.

يذكر أن مسلسل حديث الصباح والمساء تم إنتاجه عام 2001، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، ومنهم ليلى علوي، وأحمد خليل، وخالد النبوي، ودلال عبد العزيز.