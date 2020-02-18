الكويت: منع وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح من السفر

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الكويتية، قرار بمنع وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح من السفر.

وجاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، التي قال فيها سبب استقالة الحكومة هو ” تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش “.

وحدثت هذه التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع، وتتمثل ” في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي “.