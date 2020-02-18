توقيف عائشة عياش في قضية « حمزة مون بيبي»

أبو ظبي(صدى):

أوقفت الأجهزة الأمنية في الإمارات، مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش، بطلب من سلطات بلادها.

وكان القضاء المغربي قد أصدر مذكرة اعتقال بحق عائشة، على خلفية قضية حساب التشهير والابتزاز.

واختفت المصممة المغربية عن الأنظار منذ صدور المذكرة قبل أسابيع، لكنها عادت في الرابع من يناير الماضي.

يأتي ذلك ضمن قضية «عصابة حمزة مون بيبي»، والتي تورطت فيها المطربة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، اللتين أطلق سراحهما، وتم منعهما من مغادرة المغرب.