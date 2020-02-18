المنشطات تداهم «نادي أبها»

محمد بن طحيطح(صدى):

داهمت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عصر اليوم لإجراء اختبارات الكشف على بعض اللاعبين، واختارت اللجنة ثمانية لاعبين وهم : الحارس عبدالعالي امحمدي وسعد بقير وسليم بو خنشوش ومهدي تهرات ، ومن السعوديين وصالح آل عباس وجهاد الزويد وعمر المزيعل وأحمد النجعي .

من جهة ثانية عمد المدرب عبدالرزاق الشابي لاجراء تدريبات تكتيكية، شارك فيها جميع اللاعبين بما فيهم حسن القيد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي ، وستشهد القائمة عودة المدافع أمين عطوشي واللاعب كريم عواضي لإيقافهم عن مباراة الرائد الماضية بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

كما شهدت التدريبات غياب اللاعب كرم برناوي نظراً لتعرضه لإصابه ، واستمرار غياب اللاعب عبدالله قيسي للأسبوع الثاني بسبب اصابته .