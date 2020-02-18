المملكة تبحث عن 50 رياضيًا لتدريبهم على المصارعة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية “WWE” عن عودتها إلى المملكة للبحث عن جيل جديد من النجوم وذلك من خلال إقامة تجارب أداء واكتشاف مواهب في العاصمة الرياض.

ولفتت المؤسسة إلى أنها ستعطي الفرصة لنحو 50 رياضيا من المملكة لإظهار إمكاناتهم ومهاراتهم في رياضة المصارعة.

وتستمر الفرصة لمدة أربعة أيام في بداية شهر يونيو القادم، على أن يحصل المتقدمين على عقد ليتمرنوا في مركز تدريبات “WWE” بشكل كامل.

وسيكون تقديم إقامة تجارب الأداء متاحا عبر الموقع الرسمي:اضغط هنا