ابنة أحمد الفيشاوي تعلن احترافها الرقص

القاهرة(صدى):

قامت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي بتحديث معلوماتها عبر حسابها الشخصي على ” إنستغرام ” ، حيث كتبت في التعريف بها أنها ممثلة ومغنية وراقصة وكاتبة.

وأثار ذلك الجدل بين متابعيها وجمهور والدها، رغم عدم احترافها الفن رسمياً، لكنها أكدت النية لاتجاهها احتراف الرقص والفن.

وصدمت ” لينا “، والدها، بعد أن نشرت على حسابها بـ” إنستغرام ” صورة ظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، وعرض والدها لهجوم شديد من قبل متابعيه، خاصة بعد ظهوره في أكثر من مناسبة مع ابنة زوجته ندى الكامل وهو يحتفل بعيد ميلادها.

كما صدمت والدها أيضاً عندما تجاهلت اسمه في التعريف بالحساب الخاص بها على ” إنستغرام ” وكتبت اسمها ” لينا فاروق الفيشاوي ” لتنسب نفسها لجدها الراحل، دون ذكر اسم والدها تماماً.