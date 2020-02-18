مرشح إيراني يتعهد بإعدام حسن روحاني

طهران(صدى):

أدلى المرشح للانتخابات البرلمانية في إيران، أصغر جمالي، بتصريحات من شأنها إنهاء مسيرته السياسة، إذ تعهد بملاحقة الرئيس حسن روحاني، حتى إعدامه، في حال دخل البرلمان.

وقال «جمالي» والشهر بـ «أبوحنيف»، إنه «في حال دخلت البرلمان سوف أطالب باستجواب حسن روحاني وسوف نبلغ هذه الاستجواب للقضاء كون الرئيس مجرما».

وأضاف: «روحاني التقى بممثل إسرائيل في 1987، حيث إنني نشرت وثيقة تؤكد هذا اللقاء باللغات الفارسية والعربية والعبرية والإنجليزية، وإذا كان كلامي غير صحيح فيُمكن لروحاني أن يشكوني».

وتابع: «أشد عقوبة يجب أن توقع على روحاني هي الإعدام؛ لأنه يعمل على تخريب الأمور في البلاد ويضر بالنظام».