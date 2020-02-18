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الخضيري يحذر المرضى من تجارة «الأشعة»

الخضيري يحذر المرضى من تجارة «الأشعة»
علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري باحث في علام المسرطنات، المرضى من الموافقة على أي أشعة لمجرد مشكلة بسيطة، مؤكدًا على استغلال بعض الأطباء واعتبارها ” تجارة “.

وقال الخضيري : “أنصح من يضطر لمستشفى تجاري أهلي بأن يناقش ويتأنى قبل الموافقة على إجراء أي أشعة لمجرد مشكلة بسيطة كالانفلونزا او صداع خفيف متقطع او إمساك اوتهيج قولون عصبي “.

وأضاف :” فحص بسيط ومشكلة بسيطة قال له الطبيب التجاري: اعمل اشعة…فسأله لماذا قال الطبيب التجاري(مش من جيبك! دا من جيب شركة التأمين) “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93841 ] نشر منذ 24 دقيقة

كلامك صح بارك الله فيك ..

.. شكراً على النصيحه لا عدمناك وامثالك من الناصحين ..

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