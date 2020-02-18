للراغبات في تجميل الأنف الفيلر يسبب العمى

أميرة حالد (صدى):

ترغب العديد من السيدات في تجميل إنفهن، لذلك يجرون العديد من عمليات التجميل، بعضها تتم بنجاح، والأخرى يكتب لها فشلها.

واذا كنتِ تريدين خوض عمليات التجميل، فعليكِ الحذر من الفيلر الذى يستخدم في حقن الأنف لتغيير شكلها.

وبحسب موقع “Health”، فقد أدى الحقن بهذه المادة في جعل سيدة تصاب بالعمى، وذلك بعد أن منع هيدروكسيباتيت الكالسيوم الموجودة بمادة الفيلر الدم من الوصول إلى جزء من العين معروف باسم “المشيمية”، مما أدى إلى إصابة السيدة بالعمى وشعورها بألم حاد.

وبرغم من أن هذا الحادث يندر حدوثه إلا أنه من الأفضل استشارة الجراح المختص حول نوع الفيلر الذي يتم استخدامه، والتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية أو مضاعفات له، وذلك لتجنب أضرار قد يصعب في المستقبل إصلاحها.