تطبيق «سيجنال» يستعد للإطاحة بتطبيق «واتساب»

وكالات(صدى):

يخطط تطبيق Signal إلى الدخول في منافسة شرسة مع تطبيق واتساب، وذلك من خلال إجراء تطوير جديد في التطبيق.

ومن جانبه أوضح موكسي مارلينسبايك، رائد الأعمال الأمريكي، و مبتكر Signal إن تطبيق المراسلة الجديد سيمرّ بالعديد من التغييرات بعد إجراء تطويرات لجعل التواصل المشفر سهلًا ويمكن لأي شخص استخدامه.

يذكر أن تطبيق Signal هو واحد من أكثر تطبيقات التراسل الآمن، وينافس التطبيقات الأخر في ظل تناقص عدد المستخدمين أمام البدائل الشائعة مثل ماسنجر أو واتساب.