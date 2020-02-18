الطريقة المثلى لمنع حدوث الغش في الذهب والمجوهرات(فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف عضو لجنة المعادن الثمينة بمجلس الغرف السعودية وتاجر الذهب محمد جميل عزوز،الطريقة المثلى لمنع حدوث الغش في الذهب والمجوهرات

وأوضح عزوز لقناة ” الإخبارية أن وسائل الغش وطرقها عديدة، بينها التلاعب في الأوزان والأرقام من خلال الآلة الحاسبة، وكذلك تقديم عروض وهمية في الألماس وغيرها عبر بيع أنواع رديئة منها للمستهلكين.

وقال عزوز أنه يجب وجود علامة على الصانع أو المستورد على القطعة، وأن يتم وزن قطعة الذهب على ميزان دقيق، والحصول على فاتورة من البائع تشتمل على وصف شامل للمشغول.

وأضاف نحن لانريد أن يقون في أسواقنا غش في الذهب، وفي الذهب لايظهر الغش إلا بعمليات تحليل دقيقة.