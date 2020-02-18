«سياح علينا» شخص يلقي التحية على سائحتين في الديسة بتبوك(فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لشخص يلقي التحية على سائحتين في الديسة بتبوك.
وظهر في المقطع الشخص وهو يرحب بسائحتين ويوثق لحظة تواجدهم في الديسة بتبوك حيث قال لهم ” سياح علينا”.
وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاج ” سياح علينا “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93836 ] نشر منذ 22 دقيقة
ايه هين ..
لللل[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 20 دقيقة
السايحتين الله خلق لهم زعفران حلو منظره وريحته
واللي عندنا شاهي ابو جبل اذا طول ثقل وعبص وطلع ريحته
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1810 ] نشر منذ 5 دقائق
تمام كفوك