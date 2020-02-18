«سياح علينا» شخص يلقي التحية على سائحتين في الديسة بتبوك(فيديو)

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لشخص يلقي التحية على سائحتين في الديسة بتبوك.

وظهر في المقطع الشخص وهو يرحب بسائحتين ويوثق لحظة تواجدهم في الديسة بتبوك حيث قال لهم ” سياح علينا”.

وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاج ” سياح علينا “.