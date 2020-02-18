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أعشاب تساعد في فتح الشهية وعلاج النحافة

أعشاب تساعد في فتح الشهية وعلاج النحافة
أميرة خالد(صدى):

تعتبر الأعشاب الطبيعية من الوسائل التى تساعد في فتح الشهية وتحسين عملية الأيض.

ويأتي الزنجبيل على قائمة الأعشاب التى تساهم في تحسين عملية الهضم، ومعالجة اضطرابات الجهاز الهضمي، بجانب فتح الشهية.

ويساعد البابونج وأعشاب الأيروفيدا في التغلب على المشكلات الهضمية، وتحسين عملية الأيض، وزيادة الوزن.

وبجانب هذه الأنواع، يوجد أيضا الهندباء، وهو عشب غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويساهم في علاج النحافي وزيادة الوزن بشكل ملحوظ.


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