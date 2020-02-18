دنيا بطمة تتغزل في نفسها بفيديو قديم

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة بين المتابعين بسبب مقطع فيديو قديم لها نشرته في يوم الحب.

وجاء المقطع خلال مشاركتها في برنامج “ آراب أيدول ” في العام 2012 خلال غنائها “ لولا الملامة ” للراحلة وردة الجزائرية، حيث علقت عليه قائلة “ جمالي جمال من زمان وصوتي ما كان ولا راح يكون له منافس من زمان حتى الان ”.

وقامت بحجب خاصية التعليق عن متابعيها، إلا أن عدد كبير من متابعيها انتقدوا نرجسيتها وطريقتها في مغازلة نفسها للحصول على شعور التفوق على غيرها.