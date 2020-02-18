سيارة أودي الرياضية الجديدة مختلفة كليًا (فيديو)

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سيارةR8 الجبارة من شركة أودي، والمُصنفة من بين أجمل وأقوى السيارات الرياضية.

وأوضح المقطع، حوصل السيارة على هيكل انسيابي وأنيق بفتحات هوائية كبيرة على جانبي الأبواب، بالإضافة إلى تغُّر شكل الواجهة الأمامية، إذ حصلت على شبك مقسم إلى 3 أجزاء، واحد كبير في المنتصف، وآخران يزينان محيط المصابيح.

وتداخل اللون الأسود مع ألوان هيكل السيارة الأساسية، كما طلي به شبك الواجهة الأمامية وأجزاء من ممتصات الصدمات، وعناصر من الأبواب والسقف، وكذلك الجنح الهوائي المثبت من الخلف.