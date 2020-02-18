أمير عسير يوجه فرع النقل بعسير لعمل الصيانة وبحث الحلول لتساقط التربة والحجارة في عقبة الصلبات

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير فرع وزارة النقل بالمنطقة بإعداد تقرير مفصل عن تحويلة عقبة الصلبات على امتداد طريق أبها ـ الطائف شمال محافظة بلقرن، ودراسة وضع انجراف التربة من تحويلة الطريق باتجاه عقبة الخشبة، وبحث الحلول المناسبة لتساقط التربة والحجارة على الطريق من الأعلى، وباتجاه طريق عقبة الخشبة عند هطول الأمطار بما يضمن سلامة مرتادي الطريق.

جاء ذلك خلال جولته ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق التفقدية لمشاريع الطرق على امتداد طريق أبها الطائف، في عقبة القامة بتنومة، وفي سبت العلاية، وعقبتي الصلبات والخشبة في محافظة بلقرن.

وأوضح مدير عام النقل بمنطقة عسير أنه تم تكليف مقاول الصيانة في الموقع للبدء فعلياً في العمل، ودراسة احتياج الطريق من أعمال الصيانة الوقائية وبحث الحلول الملائمة لمنع الانهيارات التي تحصل عند هطول الأمطار.