مدير صحة بيشة يصدر قرارات إدارية جديدة

محمد السعران(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الاستاذ فالح بن ناصر آل جلمود ، عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف مديري إدارات ومستشفيات بصحة بيشة.

وقد تم تكليف الدكتور فالح الشهراني مدير تنفيذي للاعتماد المؤسسي لمدة عام ، وتكليف الأخصائي صالح بن ابراهيم العلياني مدير لادارة المستشفيات لمدة عام وتكليف الدكتور جمعان بن رفيع الشهراني مديراً لادارة المراجعة السريرية، وتكليف الدكتور صالح آل خبتي مديراً لمستشفى الملك عبدالله وتكليف الاخصائي مسفر الخثعمي مدير لمستشفى البشائر لمدة عام وتكليف الأستاذ حزام بن محمد القحطاني متحدثاً رسمي لصحة بيشة لمدة عام وتكليف عبداللة فائز آل رفدة مشرف على قسم مركز البلاغات والشكاوى 937.

وحث الشهراني المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وتأتي هذه التكليفات استكمالاً لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشياً مع توجيهات وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل عبدالعزيز.