شاهد.. شباب يهددون بقتل أنفسهم أمام البرلمان التونسي

وكالات(صدى):

حاول مجموعة من الشباب، اليوم الثلاثاء، اقتحام مبنى البرلمان التونسي أثناء تواجد عدد من النواب بداخله.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار الاعتصام الذى أقامه عدد من الشبان العاطلين عن العمل احتجاجا على تجاهل النواب لمطالبهم، والتى أبرزها كان توفير فرص عمل لهم.

وقام بعض الشباب بتسلق البوابة الحديدية للمجلس مهددين بأنهم سيشنقون أنفسهم أمام المجلس اذا لم تتحقق مطالبهم.

وقامت عناصر من رجال الأمن وبعض المواطنين بإبعاد الشبان الغاضبين عن البوابة لمنعهم من تنفيذ تهديداتهم.