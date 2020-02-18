متظاهرين عراقيين «مليشيا إيران اختطفتنا وهددنا بقتل عائلاتنا»

وكالات(صدى):

روى بعض من تعرض للخطف لأيام عدة على أيدي الميليشيات العراقية الموالية لإيران قصص اعتقالاتهم قرب منازلهم أثناء عودتهم من ساحة التظاهر، وطرق تعذيبهم. كما غطوا عيونهم وكبلوا أيديهم.

وقامت هذه الميليشيات بتهديدهم بقتلهم وعائلاتهم إن نزلوا إلى ساحات التظاهر مرة أخرى ورفعوا شعارات ضد إيران، وفقًا لقناة العربية.

وارتج العراق بالاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد المتهمة بالفساد ووقف التغول الإيراني.

يذكر أنه لا يمر أسبوع على العراق إلا ويصدح خبر اغتيال أو خطف أو محاولة اغتيال ناشط أو متظاهر أو طبيب أو صحافي في ساحات الاحتجاج.

في حين لم تتمكن السلطات المعنية حتى الآن من القبض على المتورطين على الرغم من أن عددا من تلك الحوادث وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.