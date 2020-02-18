ليان الهمشي طالبة الثانوي الحاصلة على المركز الخامس في الأولمبياد الوطني للإبداع

بدر الحارثي(صدى):

عبرت طالبة الثانوي الموهوبة ليان بنت زيد بن فهد الهمشي عن فخرها واعتزازها بحصولها على المركز الخامس في أول مشاركة لها بالأولمبياد الوطني للإبداع 2020؛ .

والذي كان عدد المشاركين فيه 72 ألف مشاركاً، وتم تصفيتهم إلى 300 مشارك، ثم تصفيتهم إلى 150 مشاركا للمنافسة على الجائزة الكبرى، وقد فاز بها 27 مشاركاً ومشاركة.

وقالت الطالبة ليان الهمشي الطالبة بالصف الثاني ثانوي في حائل:لقد شاركت في مجال علم الكيمياء بمشروع عنوانه: (المعالجة الخضراء لمخلفات البلاستيك واستخدام نواتج التدوير كمثبطات لتآكل الصلب في الصناعات البترولية ).

حيث يهدف المشروع البحثي لحل مشكلتين كبيرتين الأولى: التلوث البيئي الناتج من تراكم مخلفات البلاستيك، والثانية:الحد من تآكل الصلب في الصناعات البترولية من خلال إعادة تدوير نوع من مخلفات البلاستيك بطريقة خضراء صديقة للبيئة خالية من المذيبات ودون نواتج ثانوية غير مرغوب فيها.

وتم الحصول على المنتج وهو مركب ذا نشاط سطحي، وتم اختبار تركيزات مختلفة على عينة صلب كربوني ووصلت كفاءة المثبط 96٪؜ عند 200 جزء في المليون في البيئة الحمضية.

واستطردت ليان الهمشي في حديثها قائلة:اتاحت لنا موهبة وقتاً لتطوير البحوث فعملت على تطوير عملية التدوير لكي تقل نسبة التكلفة وقلت بنسبة عالية، ولم يتأثر المركب ،وأيضاً تم دراسة كفاءة المثبط في البيئة البحرية ووصلت الكفاءة 94٪؜.

وبذلك نكون قد اسهمنا في حل لمشكلة إقتصادية وبيئية وانه يمكن تطبيق المشروع على المخلفات البلاستيك المحلية وتطبيق المثبط الناتج من عملية التدوير لدى شركات البترول الوطنية.

وبالتالي تحقيق رؤية المملكة بالحد من المخلفات ودعم الصناعة الوطنية وتدريب الأيدي العاملة.

وقدمت الطالبة ليان الهمشي شكرها وتقديرها لجميع من وقف معها،ودعمها لوصولها لهذه المرحلة وعلى رأسهم والدتي الغالية التي جندت كل الإمكانات لي، والشكر موصول لموهبة على إتاحة هذه الفرص الذهبية لطلابها الموهوبين.

كما اشكر إدارة تعليم منطقة حائل، والشؤون التعليمية بتعليم حائل، وإدارة الموهوبات، ومركز الموهوبات ،و قائدة إدارة مدرستي، وجامعة حائل، وقسم الكيمياء في الجامعة، ومشرفي الأكاديمي على دعمهم لي وتحفيزهم لي وجهودة المبذولة،والشكر موصول ايضاً لكل من هنأ وبارك ودعا لي بالتوفيق والسداد.