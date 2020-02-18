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تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لـ «آيفون 12» الجديد

تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لـ «آيفون 12» الجديد
وكالات(صدى):

كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف آيفون 12 المرتقب والذي من أن يتم طرحه بالأسواق قريباً .

ومن المقرر أن يتم دعم الجهاز بشبكة الجيل الخامس ما سيضفي إليه إمكانات تقنية هائلة دون استخدام الهوائي الذي قدمته شركة “كوالكوم ” نظراً لكبر حجمه .
كما سيتم تعزيزه بـ كاميرات ” TOF ” المتطورة والتي تبرز الصور مجسمه ، وتمييز أفضل للوجوه لكنها لن تتوفر في جميع الموديلات .

وأكدت المصادر التقنية أنه سيتم طرح الهاتف بموديلات مختلفة وتتنوع حسب الحجم ، ويكون الأصغر في حدود 6.1 بوصات، ، أما أفضل هاتف فسيصل حجمه إلى 6.7 بوصات .


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