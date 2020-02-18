بالفيديو.. شاب يكسر زجاج سيارة ويسرق حاسوبًا في الرياض

الرياض(صدى):

أقدم شاب على سرقة حاسوب محمول من داخل سيارة بعد كسر زجاجها، بطريق الدمام بحي المونسية بالرياض، في وضح النهار.

ووقع الحادث في الوقت الذي كان صاحب السيارة يتناول وجبة الإفطار بأحد المطاعم قبل ذهابه للعمل، وهو ما اعتاد على فعله يوميا، واكتشف السرقة فور عودته إلى سيارته.

وتقدم صاحب السيارة ببلاغ إلى الشرطة مع أسطوانة تظهر الحادثة، حيث وثقتها كاميرات المراقبة، وأظهرت أن السرقة حدثت في دقائق من مراقبة اللص للسيارات، ولاذ بالفرار في 15 ثانية.