السودان: لم يصل أي وفد من الجنائية الدولية

الخرطوم(صدى):

كشف وزير الثقافة والإعلام السوداني، والمتحدث الرسمي للحكومة، فيصل محمد صالح، أنه لم يصل أي وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: «لم يصل وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم لا أمس ولا اليوم»، وذلك بعد تردد أنباء بوصول الوفد لبحث تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان صالح، قد صرّح باحتمالية إرسال عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق، مطلوبًا أمام الجنائية الدولية في تهم بارتكاب جرائم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.