بالفيديو.. الزعاق يعلن توقعات الأجواء الفترة القادمة

الرياض(صدى):

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أنه من المتوقع أن تشهد المملكة أجواء برودة متوسطة خلال الأسبوعين المقبلين، ثم فترة برودة معتدلة.

وأضاف خلال فيديو عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن البرودة الشديدة التي عاشتها المملكة انتهت، ولن تتكرر مجددا، وأن المتوقع برودة متوسطة فقط.

ولفت إلى أن العقارب ثلاثة أقسام، الأول عقارب باردة، والثاني عقارب معتدلة، والثالث عقارب حارة، انتهى القسم الأول وبدأ القسم الثاني الآن يستمر أسبوعين، يليه القسم الثالث.

وأشار إلى أن المناطق الجنوبية ستشعر بأجواء الصيف خلال فترة النهار، فيما سيشعر الناس في المناطق الشمالية بالاعتدال التدريجي.