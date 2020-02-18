بالصور.. الحيوانات تجعل صخور المملكة الأغرب على الإطلاق

الرياض(صدى):

كشفت هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية، عن عدد من المعالم الصخرية المميزة في منطقة تبوك.

ومن بين الـ 60 معلمًا في منطقة تبوك، صخرة «الجمل البارك»، والتي تظهر على شكل جمل يبرك، ويحرص على مشاهدتها الزوار في الرحلات البرية.

وتظهر صخرة الحوت أيضا والتي تشبه الحوت تمامًا، ويعتبرها الخبراء هي ومثيلاتها في مناطق الرسوبيات الرملية الأغرب في العالم .

وتشتهر المنطقة أيضا صخرة الفيل والتي يطلق عليها أيضًا جبل الفيل، ويبلغ ارتفاعها 52 مترًا، وتحيطه بعض الصخور ذات التشكيلات الصخرية الرائعة.