إفراج عن أقدم سجينين متعاونين مع غزو صدام حسين بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

حصل أقدم سجينين في الكويت على العفو الأميري الصادر بمناسبة الأعياد الوطنية، واللذان عوقبا بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ بعد ثبات تهمة تعاونهما مع قوات صدام حسين.

ويشترط لحصول المتهمين على العفو الأميري فقط، إذا غادرا الكويت فورا، حيث من المقرر ذهابهما من أبواب السجن المركزي إلى مطار الكويت الدولي مباشرة، ليتم نقلهما إلى بريطانيا، بعد أن قضى السجينان 28 عاما وراء القضبان، على خلفية التعاون مع الغزو العراقي.

يذكر أن العفو الأميري الأخير شمل 840 شخصا من المواطنين والأجانب، بينهم 33 سيدة.