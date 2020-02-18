بالفيديو.. منى فاروق تعلن ندمها: «كلنا فاسدون.. ونفسي في فرصة»

القاهرة(صدى):

ظهرت منى فاروق، من جديد معلنة ندمها بعد تداول مقاطع فيديو جنسية لها أثارت بها الجدل، قائلة إنها تتمنى فرصة.

وأوضحت خلال فيديو نشرته من دبي حيث تتواجد الآن، أنها تعرضت لأزمة نفسية، وخسرت أعز صديقاتها، كما أصبحت منبوذة من الجميع، متمنية عودتها إلى مصر مرة أخرى.

وأضافت أنها تعيش فترة صعبة، قائلة: «محدش بيدني فرصة إني أشتغل، لدرجة إنني أجلس قرابة الشهر في منزلي، مبقاش قدامي حل إلا الموت».

ولفتت إلى أنها تعرضت لأزمات صحية خلال فترة حبسها لأنها مريضة بالربو، وبعد خروجها من السجن لم يمنحها أحدا فرصة لكي تعيش بـ«الحلال»، إلا أن كل صانعو الأعمال الفنية يرفضون مساعدتها حتى لا يتعرضون للهجوم، قائلة: «لو محدش بيغلط فيكم طيب تعالوا ارجموني بحجر.. كلنا فاسدون لا أستثني أحد، أنا غلطتي كبيرة وكبيرة أوي على المجتمع».