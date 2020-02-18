خادمتان تقعان في شر أعمالهما بعد تصوير فيديو مشين

خالد الظفيري(صدى):

وقعت عاملتان منزليتان في شر أعمالهما ، بعدما قامتا بتصوير مسنة كويتية بطريقة ساخرة متهكمتان عليها ، بينما كانت ترقد على فراش المرض ولا تستطيع الكلام .

وفي لتفاصيل ، فقد قامت العاملتان بتصوير فيديو وهما تقدمان قهوة ، وتقول أحدهما ” قهوة كويتية ” بطريقة ساخرة وتضحكان عليها .

وألقت الشرطة الكويتية القبض على الفتاتين بتهمة إساءة استخدام الهاتف ، على أن يتم تطبيق العقوبة النظامية بحقهما .