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خادمتان تقعان في شر أعمالهما بعد تصوير فيديو مشين

خادمتان تقعان في شر أعمالهما بعد تصوير فيديو مشين
خالد الظفيري(صدى):

وقعت عاملتان منزليتان في شر أعمالهما ، بعدما قامتا بتصوير مسنة كويتية بطريقة ساخرة متهكمتان عليها ، بينما كانت ترقد على فراش المرض ولا تستطيع الكلام .

وفي لتفاصيل ، فقد قامت العاملتان بتصوير فيديو وهما تقدمان قهوة ، وتقول أحدهما ” قهوة كويتية ” بطريقة ساخرة وتضحكان عليها .

وألقت الشرطة الكويتية القبض على الفتاتين بتهمة إساءة استخدام الهاتف ، على أن يتم تطبيق العقوبة النظامية بحقهما .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93817 ] نشر منذ 3 دقائق

الخبر ماهو واضح ، فيه غموض وغير متكامل في محاوره ..

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