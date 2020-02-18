بالفيديو.. «الجوازات» تطلق مفاجأة للمواطنين الشهر المقبل

الرياض(صدى):

كشف مساعد مدير عام الجوازات للشؤون التقنية، العميد خالد الصيخان، اليوم الثلاثاء، أن المديرية ستطلق مفاجأة للمواطنين عبر منصة ‎” أبشر ” الشهر المقبل.

وأوضح العميد خالد الصيخان، عبر مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية، أن وزير الداخلية دشن 13 خدمة على مستوى القطاعات الخدمية الرئيسية في الوزارة خلال الشهر الماضي.

وقال ” الصيخان ” : ” لدينا خطة عمل واضحة نسير بموجبها وسنفاجئ الجمهور من خلال منصة أبشر بخدمات جديدة نحقق منها طموحهم في إنهاء جميع إجراءاتهم من خلال التطبيق وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني ولا يحتاجون مراجعة تقليدية لقطاعات وزارة الداخلية ” .

وأكد مساعد مدير عام الجوازات، على إطلاق مفاجأة الشهر المقبل تمس المواطن في إصدار وثيقة خاصة له عن طريق منصة أبشر أو المراجعة التقليدية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات.