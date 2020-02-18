عريس يترك عروسه ليلة الزفاف بسبب شقيقته

لندن(صدى):

في واقعة مثيرة للدهشة ، تحول حفل زفاف في لندن لمأساه ، وعادت العروس لبيت والدها تجر أذيال الحزن بسبب شقيقة العريس .

وفي التفاصيل ، فقد أقرت العروس الضحية أن عريسها تركها وخرج من قاعة الزفاف بلا رجعة بسبب مشادة كلامية بينهما على خلفية تصرفات شقيقته الغريبة .

وقالت العروس : كانت في حالة سكر تامة وقامت بالاعتداء على المعازيم وسرقة هدايا الزفاف، وأموال الحاضرين”، وأضافت إلى أنه بدلًا من أن يوجه زوجي كلمة، أو يقوم بفعل ضد أخته؛ تركها في الحفل.

وطلبت الفتاة المشورة عبر ” فيسبوك ” لكيفية إستعادة عريسها الذي ترك جرح غائر في قلبها وسبب لها صدمة بسبب تصرفات شقيقته .