انطلاق اللقاء السنوي للتعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، انطلق اليوم، اللقاء السنوي للتعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية ملتقى «أبشر» السادس، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمهتمين بالتقنية بالوزارة.

ويهدف الملتقى في دورته السادسة إلى استعراض إنجازات التحول الرقمي بوزارة الداخلية خلال عام 2019م، واستعراض التوجهات الجديدة لمنصة «أبشر»، وتكريم الجهات المتميزة في التحول الرقمي.

من ناحيته، أكد مدير خدمات أبشر بوزارة الداخلية م. عطية العنزي لـ»الرياض»، أن منصة أبشر تقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية من خلال «أبشر أفراد» و»أبشر أعمال» و»أبشر حكومة»، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام 2019م شهد إضافة 13 خدمة إلكترونية.

وكشف م. العنزي عن تقديم خدمات إلكترونية عبر منصات أبشر لأكثر من 14.7 مليون مستفيد ومستفيدة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تشمل عمليات الاستعلام والعمليات الإجرائية