ردة فعل مشجع اهلاوي يدعو الله بضياع ضربة جزاء الاستقلال

الثلاثاء 18
فبراير
بعض الناس يفكّرون ان الله مشجّع هلالي وان جوازه سعودي ويشرب حليب المراعي. منتهي السخافة والجهل. ايش مصلحة الاله في فوز فريق علي فريق او تعادل الفريقين ؟
ليتك ماعلقت
انت مريض او انك طايح في بياره
حاول تضرب راسك باقرب حيطه
يمكن يرجع عقلك
الله لايبلانا من بعض افكار بعض العالم
ايه والله مريض وتعليقه زي وجهه مروح ومعفن.
كيف تقول بعض الناس ان الله مشجع هلالي!!
مابقى الا الله سبحانه تدخله في سخافاتك، يا تافه.
قال ايش
قال
abdul
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abdul[ عدد التعليقات: 2044 ] نشر منذ 40 دقيقة
بعض الناس يفكّرون ان الله مشجّع هلالي وان جوازه سعودي ويشرب حليب المراعي. منتهي السخافة والجهل. ايش مصلحة الاله في فوز فريق علي فريق او تعادل الفريقين ؟
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليتك ماعلقت
انت مريض او انك طايح في بياره
حاول تضرب راسك باقرب حيطه
يمكن يرجع عقلك
الله لايبلانا من بعض افكار بعض العالم
.[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 11 دقيقة
ايه والله مريض وتعليقه زي وجهه مروح ومعفن.
كيف تقول بعض الناس ان الله مشجع هلالي!!
مابقى الا الله سبحانه تدخله في سخافاتك، يا تافه.
قال ايش
قال
abdul