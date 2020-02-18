بالفيديو.. منصد قبلي لعتق رقبة سجين منذ 15 عام في نجران

نجران(صدى):

وثق مقطع فيديو منصد قبلي بنجران لعتق رقبة سجين يقبع خلف القضبان منذ 15 عام .

وأظهر المقطع الأهالي وهم يتجمعون لحضور المنصد مع تنفيذ الأعراف والعادات الخاصة به .

كما أظهر أحد شيوخ القبيلة وهو يحفز الأهالي للعفو عن السجين والدعوة لعتق رقبته إبتغاءً لوجه الله تعالى ، حتى يستقر أفراد القبيلة على الحكم بالعفو عنه .