بالفيديو.. منصد قبلي لعتق رقبة سجين منذ 15 عام في نجران
وثق مقطع فيديو منصد قبلي بنجران لعتق رقبة سجين يقبع خلف القضبان منذ 15 عام .
وأظهر المقطع الأهالي وهم يتجمعون لحضور المنصد مع تنفيذ الأعراف والعادات الخاصة به .
كما أظهر أحد شيوخ القبيلة وهو يحفز الأهالي للعفو عن السجين والدعوة لعتق رقبته إبتغاءً لوجه الله تعالى ، حتى يستقر أفراد القبيلة على الحكم بالعفو عنه .
.[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 6 دقائق
هذا اللي ضيع الناااس.
للاسف عادات وديات !!!!!!!!!!!!!
والقاتل يطلع ، وويتسدح ويتبطح بين اهله وربعه.
والمقتول طز فيه ، حتى لو وراه ام يرعاها او اخوات او زوجه وابناء!!!
عجبا لبعض الناس.
عجبا .