  • الثلاثاء 18

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. منصد قبلي لعتق رقبة سجين منذ 15 عام في نجران

بالفيديو.. منصد قبلي لعتق رقبة سجين منذ 15 عام في نجران

بالفيديو.. منصد قبلي لعتق رقبة سجين منذ 15 عام في نجران
نجران(صدى):

وثق مقطع فيديو منصد قبلي بنجران لعتق رقبة سجين يقبع خلف القضبان منذ 15 عام .

وأظهر المقطع الأهالي وهم يتجمعون لحضور المنصد مع تنفيذ الأعراف والعادات الخاصة به .

كما أظهر أحد شيوخ القبيلة وهو يحفز الأهالي للعفو عن السجين والدعوة لعتق رقبته إبتغاءً لوجه الله تعالى ، حتى يستقر أفراد القبيلة على الحكم بالعفو عنه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 6 دقائق

هذا اللي ضيع الناااس.
للاسف عادات وديات !!!!!!!!!!!!!
والقاتل يطلع ، وويتسدح ويتبطح بين اهله وربعه.
والمقتول طز فيه ، حتى لو وراه ام يرعاها او اخوات او زوجه وابناء!!!
عجبا لبعض الناس.
عجبا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *